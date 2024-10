Disney planlegger et stort AI-initiativ for å støtte den kreative prosessen

HQ

Nylig fikk vi vite at Lionsgate, filmselskapet bak John Wick, The Hunger Games og Borderlands, slo seg sammen med AI-selskapet Runway for å støtte den kreative prosessen i fremtiden. Nå ser det ut til at Disney snart vil følge etter med sin støtte til AI.

Ifølge en rapport fra TheWrap har Disney planer om et AI-initiativ som vil involvere hundrevis av mennesker i selskapet. Det vil først og fremst involvere visuelle effekter og postproduksjon, i motsetning til Lionsgates bruk av AI, som vil være for å konseptualisere nye ideer.

En kilde fortalte TheWrap at selv om Disney absolutt jobber med et AI-initiativ, gjør det ikke så ekspansivt som andre kilder kan antyde. Mens Hollywood sliter med å komme til rette med hvordan AI kan endre fremtiden, omfavner Disney det helhjertet, noe som sannsynligvis vil føre til at andre store selskaper innen film og TV gjør det samme. Det er lite sannsynlig at de kreative medarbeiderne i Disney vil bli imponert over denne avgjørelsen, men ettersom selskapet ønsker å kutte kostnader ytterligere, er det fristende å la teknologi gjøre det et menneske kan, selv om førstnevnte fortsatt sliter med grunnleggende oppgaver.

