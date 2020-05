Disney Plus utsettes i Norge

Mens personer i USA, Canada og Nederland har kost seg med Disney Plus siden forrige november måtte vi nøye oss med "en gang i 2020" her til lands før Disney endelig bekreftet at streamingtjenesten ville komme til sommeren. Dessverre er ikke dette tilfellet lenger.

For mens en rekke filmer har kommet tidligere til tjenesten enn planlagt som følge av coronaviruset kan Disney fortelle at pandemien har tvunget dem til å utsette lanseringen av Disney Plus i Norge til september. En nøyaktig dato kan de ikke gi oss, men forhåpentligvis får vi altså kose oss med The Mandalorian Season 2, MCU og resten av gjengen om fire måneder.