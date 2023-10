Disney presset Marvel og Lucasfilm til å offentliggjøre prosjekter for tidlig

HQ

For de som har fulgt med på endringene de siste årene og fulgt Star Wars under Disneys ledelse, har det vært vanskelig å unngå å se hvor mange prosjekter som har blitt annonsert, men som deretter har forsvunnet sporløst. Nå viser det seg at det er en god grunn til det, for i den nye boken MCU: The Reign of Marvel Studios avsløres det at ikke bare Lucasfilm, men også Marvel Studios konsekvent ble presset av Disney til stadig å annonsere nye prosjekter. Ofte lenge før de i det hele tatt var mer enn løse ideer på et stykke papir.

Mye av dette skal ha skjedd under oppsyn av tidligere Disney-sjef Bob Chapek, og motivasjonen skal ha vært å gi fansen noe å se frem til i fremtiden. Men til slutt ble det hele bare en byrde. Situasjonen ble uholdbar, et stadig voksende fjell av tomme løfter som rett og slett ikke kunne opprettholdes eller følges opp. For hvem kan i dag med hånden på hjertet si at de husker annonseringen av Rangers of the New Republic, Lando, A Droid Story eller Rogue Squadron - som nesten alle nå har falt mellom to stoler.

Som om ikke det var nok, har vi også Taika Waititis lenge spekulerte Star Wars-film, Rian Johnsons trilogi, et prosjekt som Kevin Feige sies å lede, og selvfølgelig Game of Thrones-duoen David Benioff og D.B. Weiss' Star Wars-satsing som også ble skrinlagt (heldigvis). Nå ser situasjonen heldigvis ut til å ha endret seg til det bedre, etter at den gamle sjefen Bob Iger er tilbake. Det har kommet rapporter om at Disney til og med har bedt Lucasfilm om å slutte å annonsere nye Star Wars-prosjekter. En svært smart avgjørelse etter vår mening.