Disney rapporteres å permittere 1000 ansatte

Det er ikke overraskende at underholdningsselskaper sier opp ansatte i disse dager, ettersom både videospill- og film-/TV-bransjen har gått over til å redusere arbeidsstyrken og på andre måter kutte kostnader. Ikke engang Disney er trygg fra denne trenden.

I følge Variety rapporteres det at Disney skal si opp rundt 1000 ansatte, og denne endringen ser ut til å påvirke markedsføringsavdelingen til produksjonsgiganten for det meste.

Disney har ennå ikke bekreftet eller avkreftet denne nyheten, men det skal sies at selv 1,000 ansatte er noe en dråpe i havet for Disney, som sysselsetter 231,000 hel- og deltidsansatte over hele planeten. Det som ser ut til å være tilfelle er at dette er et av de første grepene fra den nye konsernsjefen Josh D'Amaro, som tok over etter Bob Iger for noen uker siden den 18. mars.

Den siste store permitteringsrunden for Disney var tilbake i 2023, hvor underholdningsbehemoten bestemte seg for å øks så mange som 7,000 roller.

Det er uklart hva dette betyr for Disneys produksjon fremover, men hvis permitteringene for det meste er rettet mot markedsføring, bør det ha mindre innvirkning på kvaliteten og antallet filmer, TV og andre underholdningsprodukter som Disney produserer.