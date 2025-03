Disney ser ut til å forberede seg på en ny administrerende direktør

HQ

Disneys Bob Iger har brukt noen år på å få musen tilbake på sporet økonomisk, men nå ønsker han å gi stafettpinnen videre til en annen kandidat. Tilsynelatende har "auditionene" allerede begynt for de som ønsker å bli administrerende direktør.

Ifølge en rapport fra Bloomberg ser Disney for øyeblikket på en intern kandidat, ettersom Iger ønsker å gå av relativt snart, er det ikke nok tid for en utenforstående til å lære hvordan ting fungerer i Disney, spesielt med det unike grepet det har på forbrukerne. Det betyr imidlertid ikke at en utenforstående ikke kan komme inn.

En intern kandidat virker mest sannsynlig, med underholdningssjef Dana Walden og parksjef Josh D'Amaro som de mest sannsynlige kandidatene. Men ingen vet helt sikkert, ettersom Disney har nektet å kommentere jakten på en ny administrerende direktør.

Igers forrige etterfølger ble møtt med kraftig kritikk, da han kolliderte med tidligere administrerende direktør Bob Chapek til det punktet at han kom tilbake for å erstatte ham. Hvorvidt Iger kan håndtere ting bedre denne gangen, er uvisst, men det er håp om en smidigere overgang.

Dette er en annonse: