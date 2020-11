Disney sier opp 32,000 medarbeidere som følge av Covid-19

Du ser på Annonser

Det er harde tider for mange bedrifter, og særlig de som direkte tjener penger på å stue mange mennesker sammen. Blant annet som fornøyelsesparker. På grunn av Covid-19 har Disney sett seg nødt til å stenge alle deres gigantiske fornøyelsesparker rundt omkring i verden på ubestemt tid.

Dette medfører selvfølgelig store ulemper, da det koster dem mye penger å bare ha disse stående. Variety rapporterer nå at Disney har planer om å si opp hele 32,000 medarbeidere som følge av pandemien.

"Due to the current climate, including COVID-19 impacts, and changing environment in which we are operating, the Company has generated efficiencies in its staffing, including limiting hiring to critical business roles, furloughs and reductions-in-force. As part of these actions, the employment of approximately 32,000 employees primarily at Parks, Experiences and Products will terminate in the first half of fiscal 2021."

Det er selvfølgelig utrolig kjipt for de det gjelder, og vi håper de finner seg en ny jobb snarest.