Disney signerer en avtale på et syvsifret millionbeløp for rettighetene til Impossible Creatures bøker

Har vi funnet den nye Harry Potter? Disney ser ut til å tro det, ettersom de har inngått en syvsifret avtale om å kjøpe rettighetene til Katherine Rundells Impossible Creatures -serie. Disney vant en auksjon mot andre store studioer som Warner Bros. og Netflix for å sikre seg en ny IP med masseappell og en stor sjanse til å bli en stor kommende franchise.

HQ

Rundells Impossible Creatures -serie handler om to barn som reiser over magiske øyer for å redde skapninger fra ondskap. Så langt har bare to av de planlagte fem bøkene blitt utgitt, men Rundell har allerede blitt et kjent navn innen historiefortelling for barn. Ifølge Deadline er hun den første britiske barnebokforfatteren siden J.K. Rowling som umiddelbart har nådd toppen av barnebokhitlistene i Storbritannia og USA.

Med mer enn 4 millioner solgte eksemplarer allerede, er det tydelig at Impossible Creatures har imponert et bredt publikum, selv om sagaen ikke er avsluttet ennå. Rundell planlegger også spin-offs, prequels og mer til i denne serien, og hun skal filmatisere de to første bøkene som en del av denne Disney-avtalen.

Kan vi snart se Harry Potter-revival-showet gå head-to-head med en ny IP?