Disney-sjefen sier at både Frozen 3 og 4 er på trappene

HQ

Gode nyheter for alle fans av Elsa og... ja, hvem som ellers er med i filmen. Det var under Good Morning America at Bob Iger avslørte at den allerede bekreftede Frozen 3 vil bli etterfulgt av en fjerde film.

"Frozen 3 er på trappene, og det kan være en Frozen 4 på trappene også. Men jeg har ikke så mye å si om disse filmene akkurat nå. Men Jen Lee, som skapte den opprinnelige Frost og Frost 2, jobber hardt med teamet sitt hos Disney Animation på ikke bare én, men faktisk to historier."

Disney har mange oppfølgere på gang, ettersom både Toy Story 5 og Zootopia 2 allerede er bekreftet.