Disney skaper en intern AI-chatbot, DisneyGPT, for bruk av ansatte
Den er designet for å "frigjøre fantasiens magi", og er fullpakket med verifiserte Walt Disney-sitater.
Disneys nye investering i kunstig intelligens ser allerede ut til å ha gitt resultater, ettersom en ny intern bruk av kunstig intelligens har blitt funnet via DisneyGPT-modellen, som brukes av ansatte hos The Mouse. Denne chatboten sies å kunne hjelpe til med interne forespørsler, opprette IT-supportsaker, se selskapets vaktliste eller analysere prosjekter.
Via BusinessInsider har denne chatboten blitt introdusert i betafasen, og beskrives som en "ny partner i produktivitet", designet for å "låse opp magien i fantasien din". Den spør brukerne om de er klare for eventyr, og leveres med en samling Walt Disney-sitater som er klare til å kastes ut til de ansatte.
En ny, kraftigere chatbot er også på trappene, som Disney vil kalle J.A.R.V.I.S. Dette verktøyet er ment å være mer avansert enn DisneyGPT, og vil være i stand til å fullføre oppgaver for de ansatte, men denne boten er tilsynelatende fortsatt i en tidlig fase. En høytstående medarbeider sa at den ikke er "helt ferdig".
Selv om motstanden mot AI fortsetter, ser det ut til at selskaper kappes om å se hvem som kan være den første til å maksimere effektiviteten til denne nye teknologien. Disney har ikke kommentert denne rapporten, men det ser ut til at de siste investeringene tyder på at de satser alt på AI.