Disney skaper en intern AI-chatbot, DisneyGPT, for bruk av ansatte

HQ

Disneys nye investering i kunstig intelligens ser allerede ut til å ha gitt resultater, ettersom en ny intern bruk av kunstig intelligens har blitt funnet via DisneyGPT-modellen, som brukes av ansatte hos The Mouse. Denne chatboten sies å kunne hjelpe til med interne forespørsler, opprette IT-supportsaker, se selskapets vaktliste eller analysere prosjekter.

Via BusinessInsider har denne chatboten blitt introdusert i betafasen, og beskrives som en "ny partner i produktivitet", designet for å "låse opp magien i fantasien din". Den spør brukerne om de er klare for eventyr, og leveres med en samling Walt Disney-sitater som er klare til å kastes ut til de ansatte.

En ny, kraftigere chatbot er også på trappene, som Disney vil kalle J.A.R.V.I.S. Dette verktøyet er ment å være mer avansert enn DisneyGPT, og vil være i stand til å fullføre oppgaver for de ansatte, men denne boten er tilsynelatende fortsatt i en tidlig fase. En høytstående medarbeider sa at den ikke er "helt ferdig".

Selv om motstanden mot AI fortsetter, ser det ut til at selskaper kappes om å se hvem som kan være den første til å maksimere effektiviteten til denne nye teknologien. Disney har ikke kommentert denne rapporten, men det ser ut til at de siste investeringene tyder på at de satser alt på AI.

Dette er en annonse: