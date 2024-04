Disney+ slår ned på deling av kontoer

HQ

Snart blir det annerledes for de som abonnerer på Disney+ og deler med andre. Fra juni innfører strømmetjenesten mye strengere regler for dette og begrenser, i likhet med Netflix, muligheten for å logge inn fra flere ulike steder.

Disneys administrerende direktør Bob Iger kunngjorde dette i et intervju med CNBC, der han også nevnte at de først vil rulle ut testen i noen få markeder, men deretter lansere den globalt i september.

Skulle du da ønske å dele kontoen din med flere brukere, vil det være mulig å gjøre det på lovlig vis, mot en liten ekstra kostnad (selvfølgelig). Nøyaktig hvor mye dette vil koste, er imidlertid ikke nevnt.

Hva synes du om at Disney+ blir strengere når det gjelder deling av kontoer?