Disney slipper det første bildet fra Zootopia 2

Det er åtte år siden vi første gang ble introdusert for karakterene Nick Wilde (Jason Bateman) og Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) i den kritikerroste og elskede Zootopia. Som vi allerede vet, er en oppfølger under produksjon, med planlagt lansering i 2025. Bortsett fra at vi vet at begge hovedrolleinnehaverne kommer tilbake, sammen med Shakira og noen nye skuespillere, har det vært veldig lite nytt fra Disney. Inntil nå.

På et panel under D23 Brazil delte selskapet flere oppdateringer og bilder fra kommende prosjekter, inkludert endelig et bilde fra den etterlengtede oppfølgeren. Du kan se bildet nedenfor :