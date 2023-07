Disney slutter å selge film på fysiske medier i Australia

HQ

Det er på tide å sette enda en spiker i kisten for fysiske medier. Disney har kunngjort at Guardians of the Galaxy Vol. 3 blir den siste filmen som noensinne blir utgitt på Blu-ray eller DVD i Australia, og at det ikke blir noen nye opptrykk av eldre, allerede utgitte titler. Så når de siste Disney-filmene er solgt og forsvunnet fra butikkhyllene, er det bare strømming som gjelder hvis du tilfeldigvis bor i landet "down under".

Det er svært sannsynlig at andre store distributører etter hvert vil følge i samme fotspor, og mye tyder på at dette er fremtiden som venter oss alle, gitt at strømmetrenden fortsetter. Praktisk og enkelt, selvfølgelig, men vi gir også fra oss all kontroll over hvilke titler vi kan se og i hvilken versjon. For de som drømmer om å oppleve A New Hope i originalversjon, sier jeg lykke til, med mindre du velger å bruke lyssky metoder...

Kjøper du fortsatt filmer på fysiske medier, eller holder det med strømming?

Takk, Collider.