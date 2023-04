HQ

Spillverdenen er ofte et veldig rart sted. Det faktum at et kommende gratis spill fra en kjent utvikler av gratis spill for våre mobiltelefoner nå har gitt ut en Early Access utgave som koster £ 25.99, er ikke lenger overraskende. Og det hadde vært greit om Gamelofts kritikerroste Disney Speedstorm i det minste hadde vært veldig, veldig bra.

Hver tegneseriefilm, animert karakter eller spillkarakter i dag har sitt eget racingspill i Mario Kart-stil, og de siste årene har denne undersjangeren vært full av plagiat. Noen bedre enn andre. Little Big Planet Karting, Star Wars: Super Bombad Racing, Sonic Team Racing, Crash Nitro Racing, Kartrider, Warped Kart Racers er bare et lite utvalg tilgjengelig, og nå har Disney entret scenen, noe som neppe er et sjokk. Ingen eier rettighetene til og har skapt flere ikoniske filmkarakterer enn Disney, og da de for litt over et år siden annonserte at de hadde slått sammen Wreck-It Ralph med Mickey, Donald, Langbein, Jack Sparrow, Beast, Woody og alle de andre til en Mario Kart klone, var det en no-brainer.

Gameloft har stjålet stort sett alt fra Mario Kart 8 bortsett fra vellykket spillmekanikk / fart, sjarm, utfordring og dybde.

Gameloft er et erfarent studio som nesten utelukkende har utviklet racingspill for våre mobiltelefoner, og deres Asphalt spillserie er nå latterlig populær og i sin niende utgave. Med Disney Speedstorm har de i stor grad tatt spillmekanikken fra Asphalt 9: Legends, krympet sporene og erstattet vraket med minibiler i Disney-stil, noe som gir en slags blanding mellom skipene i F-Zero og kartene i Mario Kart 8.

Dette er en annonse:

Oppsettet er identisk med Mario Kart. Åtte sjåfører, hver i en kart, kjører rundt korte baner med forskjellige typer Disney-temaer (inspirert av forskjellige Disney-filmer / verdener). På fire punkter rundt hver bane er det blokker som inneholder våpen og power-ups, og selvfølgelig må du kjøre fort, skyve motstanderne ut av veien, plukke opp våpen og skyte ned sjåførene foran. Superenkelt og direkte dratt fra Mario Kart, selvfølgelig. Gameloft har også satt inn andre elementer direkte hentet fra Mario Kart 8 som drifting-funksjonen (som er enklere, men aktivert på nøyaktig samme måte) og muligheten til å kjøre på vegger via bestemte (lyseblå) energifelt på visse utvalgte steder på sporene.

Forskjellen er at Disney Speedstorm er et gratis spill designet som en live-tjeneste, noe som betyr at alt koster penger og alt er låst fra starten. Mikke er tilgjengelig og ser ut til å være spillets "allround" karakter mens alt annet er låst og må låses opp via spilletid eller ekte penger. Og det er synd, som alltid, at det ikke er noe så enkelt som en grei, ukomplisert spillmodus der du bare velger en sjåfør og kjører, uten alt oppstyret.

Betale £ 26 for et gratis spill er ganske darn bisarre.

70% av de lovede Disney-karakterene mangler også akkurat nå, noe som selvfølgelig betyr at de vil bli rullet ut i form av "sesonger" i det kommende året eller så. Personlig er jeg mer enn litt lei av denne typen arrangement og vil egentlig ikke sitte i ni timer for å spille som utelukkende Langbein.

Dette er en annonse:

Jeg er heller ikke i det hele tatt glad i hvordan dette spillet føles når du er i et løp. Fysikken er forferdelig, og det føles alltid som om bilen svever to centimeter over bakken. Driftingen er for enkel, noe som gjør det kjedelig og sporene mangler all sjarm, variasjon og morsomme triks som du finner i Mario Kart 8. Disney Speedstorm er også for treg i de to første klassene, selv om du driver og treffer boosts for å komme langt foran konkurransen. Det føles som om bremsen er halvt trykket ned hele tiden, noe som er frustrerende, og det er aldri tilfelle for meg i for eksempel Mario Kart 8 hvor selv 50cc føles morsomt og rimelig utfordrende.

Jeg er ikke spesielt glad i hvordan det ser ut heller. Designet er ikke noe jeg vil beskrive som noe annet enn en fiasko da Disney-verdenens fargerike sjarm har blitt litt for grå her og litt for upersonlig. Måten Jack Sparrow eller Belle fra Beauty & The Beast ser ut på, for eksempel, minner om uforsiktig implementerte Disney Infinity-versjoner, og i kombinasjon med mobilspilllignende grafikkteknologi er det ikke noe jeg vil rose. For PlayStation 5 ser Speedstorm ok ut selv om banene ser for "våte" ut. På Switch faller bildefrekvensen ofte til rundt ti bilder per sekund (fra 30), noe som i min verden gjør dette nesten uspillbart på Nintendos konsoll.

For Switch faller skjermens oppdateringsfrekvens fra 30 FPS til ti med jevne mellomrom.

Jeg ville virkelig like Speedstorm siden jeg elsker Mario Kart 8: Deluxe, elsker Sonic Team Racing og virkelig liker Crash Nitro Racing. Men det kan jeg ikke. Dette er sjelløst, fantasiløst og dumt i sitt design og bare en måte for Gameloft og Disney å prøve å tjene raske penger på en stadig voksende sub-sjanger. Min åtte år gamle sønn var ikke det minste imponert i går og forlot sofaen etter bare tre løp, noe som på mange måter kan være den verste dommen dette spillet noen gang vil få.