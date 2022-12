Disney Speedstorm får ny trailer

HQ

For bare noen dager siden rapporterte vi at Gamelofts kommende kartracer Disney Speedstorm har blitt utsatt til neste år. Dette kommer etter en lengre periode med praktisk talt ingen tegn til liv, men det er klart at dette er i ferd med å endre seg til tross for utsettelsen.

Vi har nå fått en ny CGI-trailer fra spillet, som viser baner, førere og den generelle ideen bak konseptet (å kjøre fort i fargerike biler). Disney Speedstorm er ansett for å være en Mario Kart-utfordrer, men med kjente karakterer fra alle Disneys store filmer og serier. Sjekk ut videoen nedenfor.