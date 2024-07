Disney Speedstorm har endelig debutert på mobile enheter

HQ

Da Disney Speedstorm gjorde sin ankomst på PC tidlig i 2023 som en Early Access-tittel, var det alltid under inntrykk av at spillet til slutt ville forlate EA og deretter komme på konsoll og mobile enheter. Dagen for sistnevnte har endelig kommet.

Gameloft har lansert Disney Speedstorm på iOS- og Android -enheter, noe som betyr at du nå kan gå til App Store og Google Play Store for å laste ned gratisspillet. Denne versjonen deler fullstendig paritet og krysslagring med PC- og konsollutgavene, noe som betyr at du kan starte opp spillet og fortsette der du slapp på en annen plattform. Cross-play er også aktivert, slik at du kan konkurrere mot alle plattformer.

For å markere mobillanseringen og én million forhåndsregistrerte spillere, gir Gameloft også alle spillere frem til slutten av Season 8 muligheten til å gjøre krav på et utvalg belønninger, inkludert 10 Universal Box credits, 5000 Upgrade Coins, 10 Bo Peep Racer Shards og 10 Mowgli Racer Shards.

Kommer du til å sjekke ut Disney Speedstorm på mobilen i dag?