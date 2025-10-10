Disney tar en ny titt på live-action Tangled, Scarlett Johansson i samtaler om å lede

Disney er fortsatt veldig interessert i nyinnspillinger av live-action, og har derfor ennå ikke gitt opp Tangled. En ny tilnærming har blitt tatt, med Scarlett Johansson som er i søkelyset for en av hovedrollene og The Greatest Showman-regissør Michael Gracey fortsatt om bord for å styre filmen.

HQ

I følge Deadline frøs Disney på Tangled nyinnspilling etter at Snow Whites live-action-utflukt ikke klarte å tiltrekke seg massepublikum. Men etter suksessen med Lilo & Stitch reboot ser det ut til at vi er tilbake ombord på live-action-ekspressen. Johansson er i søkelyset som Mor Gothel, matriarkalskikkelsen som holder Rapunzel og hennes skinnende hår i tårnet sitt.

Selv med denne utviklingen har ingenting blitt offisielt grønt lys på prosjektet ennå. Med en inntjening på nesten 600 millioner dollar på kino i 2010 Tangled, er det en sjanse for at en retur til historien om Rapunzel kan tjene store penger igjen, men Disney virker fortsatt litt engstelige for å trekke avtrekkeren helt akkurat nå.