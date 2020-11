Disney+, Tetris Effect og Titanfall 2 inntar Xbox Game Pass

Du ser på Annonser

Microsoft var tidlig ute med å avsløre at en rekke Xbox Series-spill ville lanseres rett på Xbox Game Pass, men det er greit å få en påminnelse og noen kule overraskelser.

Selskapet har nå offentliggjort listen over spill som kommer til Xbox Game Pass de neste ti dagene, og det er langt fra bare tidligere annonserte Tetris Effect: Connected og ARK: Survival Evolved:

Her er det greit å bemerke at inkluderingen av EA Play altså betyr at over seksti EA-spill blir en del av tjenesten også, så du kan glede deg til blant annet Dragon Age: Inquisition, Titanfall 2, The Sims 4 og Unravel Two. Noen av disse vil til og med kunne streames på Android-enheter fra og med i morgen:

Som om det ikke var nok har Xbox Game Pass Ultimate-medlemmer fått et nytt "Perk" som omfatter en annen meget bra tjeneste. Frem til den 31. januar kan de som ikke har Disney+ allerede få prøve ut den glimrende streamingtjenesten gratis i tretti dager. Den litt skuffende nyheter er at de som allerede har Disney+ ikke får disse dagene lagt til i planen.

Dessverre får vi en bitteliten dose med dårlige nyheter også siden disse spillene vil forlate Xbox Game Pass den 16. november: