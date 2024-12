Disney trekker transkjønnet karakter fra kommende Pixar-prosjekt

HQ

Vinn eller forsvinn er en ny serie fra Pixar på vei til Disney+ neste år, men i forkant av lanseringen har en transkjønnet karakter og deres historie blitt trukket ut av serien. Serien er sentrert rundt et softballag på en ungdomsskole, og hver av de åtte episodene fokuserer på en annen karakters POV.

The Hollywood Reporter bekreftet at den transkjønnede karakterens historie hadde blitt fjernet, og en talsperson for Disney kom med følgende uttalelse :

"Når det gjelder animert innhold for et yngre publikum, anerkjenner vi at mange foreldre foretrekker å diskutere visse emner med barna sine på deres egne premisser og tidslinje."

Disney har opplevd en del kontroverser i det siste med noen av temaene og interaksjonene i sine siste prosjekter. I Lightyear var det et lesbisk par, og i Strange World var det også et LHBTQ-forhold. Turning Red fikk til og med kritikk for sin metafor for puberteten.

I Disneys mer voksne medier har de imidlertid ikke gått av veien for slike temaer. Kanskje er det rett og slett slik at opplæringen i temaer som psykisk helse, seksualitet og mer bare blir lagt tilbake i foreldrenes hender. Tror du dette er til det beste?