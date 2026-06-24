Disney var nær ved å kjøpe Twitter til en «svært attraktiv pris», men fikk kalde føtter like før avtalen skulle inngås

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Vi lever selvfølgelig i en virkelighet der Elon Musk kjøpte Twitter, omdøpte det til X og fortsatte stort sett som vanlig under et annet navn og med en abonnementstjeneste på toppen. Imidlertid kunne vi ha sett at den sosiale medieplattformen som tidligere var kjent som Twitter, ble kjøpt opp av et helt annet selskap, ettersom Bob Iger på et tidspunkt hadde planer om å kjøpe den fra Jack Dorsey.

I et intervju med Financial Times, der han så tilbake på sin lange og begivenhetsrike karriere hos Disney, avslørte den tidligere konsernsjefen at «The Mouse» hadde lagt inn et «svært attraktivt tilbud» på Twitter. Det så ut til at avtalen skulle gjennomføres, men Iger trakk seg angivelig i siste øyeblikk, selve morgenen avtalen skulle inngås.

Tilsynelatende så han på kjøpet av Twitter og omdannelsen av det til en global distribusjonsplattform for Disney som en «forferdelig distraksjon». En enda større avtale var angivelig også på gang, som kunne ha ført til en fusjon mellom Disney og Apple. «Vi diskuterte det internt, og vi hadde noen samtaler med Apple om det, men det førte aldri til noe», sa Iger og la til at Apple ikke så ut til å ha særlig stor interesse i å bli kjøpt opp av Disney.