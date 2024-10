Disney+ vil bli styrket med en søt animert julefilm neste måned

Mens Netflix elsker å gå over bord på jule- og høytidsrelaterte prosjekter rundt november måned, er Disney + vanligvis mye mer kontrollert. Når dette er sagt, vil streameren likevel debutere en ny julekortfilm, med denne som ser ut til å fortelle en versjon av den virkelige historien om en liten ugle som ble fanget og måtte reddes fra det berømte Rockefeller Center juletreet i New York City i 2020.

Filmen heter An Almost Christmas Story, og er en kortfilm som følger en ung ugle som etter at redetreet hans ble hugget ned for å bli omgjort til Rockefeller-treet, til slutt blir venn med en bortkommen menneskejente, slik at de sammen kan dra ut på et eventyr for å finne foreldrene sine og vende hjem igjen. Det sier seg selv at denne kortfilmen kommer til å bli overveldende hjertevarmende og følelsesladet.

Du kan se traileren for An Almost Christmas Story nedenfor, og kortfilmen kommer på Disney+ den 16. november.