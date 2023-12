Disney vil fortsatt lage Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

HQ

Mens mange av oss hadde gitt opp håpet om at vi noen gang skulle få se den etterlengtede nyinnspillingen av Star Wars: Knights of the Old Republic på grunn av forretningskrisen og omstruktureringen som Embracer Group fortsatt gjennomgår i dag, gjenopprettet Bloomberg-journalisten Jason Schreier nylig stemningen ved å hevde at to av hans kilder i Saber hadde fortalt ham at de fortsatt var involvert og jobbet med prosjektet. Det betyr ikke at utviklingen er uforandret, og det er fortsatt mulig at det ikke blir noe av, men vi vet i det minste at det er interesse blant flere involverte parter for å få det til.

Disney er utvilsomt den mest fremtredende stemmen for at Star Wars KoTOR Remake skal bli en realitet som eier av franchisen, og Disneys spillsjef, Sean Shoptaw, snakket med Axios om den "sterke interessen og etterspørselen" etter spillet.

"Jeg kan ikke si for mye om det av forhåpentligvis åpenbare grunner, men KOTOR er åpenbart et utrolig populært spill som vi er veldig stolte av, og som vi tror det fortsatt er stor etterspørsel etter."

Ifølge samme rapport skal Disney-sjef Bob Iger selv være under press for å kjøpe opp Electronic Arts, men Shoptaw ønsker ikke å kommentere dette. Hvis Disney tar over EA, vil det bety en stor omveltning for franchiser som Indiana Jones, Star Wars og Marvel, ettersom Disney sannsynligvis vil sentralisere prosjektene i et selskap de eier. Kanskje det er det siste håpet for KOTOR Remake, hva tror du?