Disney vil lage AI-verktøy som gjør det mulig for folk å lage sine egne Disney-kortfilmer

HQ

Ideen om å la kunstig intelligens lage filmer, spill og musikk har vært et hett tema lenge. AI kan utvilsomt gjøre det meste av dette, men alt den har lært er basert på hva andre har skapt, og mange mener at den derfor ikke er i stand til å gjøre nye og oppfinnsomme ting - men snarere, i det lange løp, bare modifisere andres arbeid.

Derfor er det mye skepsis til såkalt generativ AI, men et selskap som ikke virker spesielt avvisende til det, er Disney. De utforsker for tiden hvordan de kan bruke det på en rekke måter, og i deres siste kvartalsrapport (takk, The Hollywood Reporter) får vi vite at dette inkluderer å la brukerne lage sitt eget Disney-innhold og dele det med andre. Administrerende direktør Bob Iger forklarer tankene bak dette:

"Det andre vi er veldig begeistret for, som AI kommer til å gi oss muligheten til å gjøre, er å gi brukerne av Disney+ en mye mer engasjert opplevelse, inkludert muligheten for dem til å lage brukergenerert innhold og å konsumere brukergenerert innhold - for det meste i kortform - fra andre."

Disney er kjent for å beskytte alle sine varemerker og sjelden tillate andre å bruke dem. Men så lenge vi gjør det på deres plattform, har de ingen problemer med at folk finner på alle mulige ting ved hjelp av merkevarene deres.

Det virker sannsynlig at vi kan se frem til en fremtid der sosiale medier oversvømmes av videoer med Donald Duck, Toy Story-gjengen og Wreck-It Ralph som blir overbrukt til døde mens de lager kaos i videoer som skaperne selv synes er det morsomste i verden.