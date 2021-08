Disney vil lage flere Free Guy-filmer

HQ

Nå liker jeg Free Guy en god del mer enn enkelte andre, men det virker uansett som om de aller fleste som har sett spill-filmen hadde det veldig gøy. Da er det ekstra gledelig at filmen tydeligvis har gjort det godt nok til å tilfredsstille Disney også.

Ryan Reynolds, som spiller hovedkarakteren Guy i filmen og hadde mye å si for at prosjektet ble en realitet, har gått på Twitter for å fortelle at Disney har gitt klarsignal for å lage en oppfølger til Free Guy. Bare fantasien setter en stopper for hva en ny film i det fascinerende universet vil handle om og inneholde, så undertegnede gleder seg veldig. Særlig siden Disney allerede har vist seg villige til å inkludere en drøss med referanser, og denne gangen var de ikke med fra starten engang.