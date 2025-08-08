Disney+ vil sende LaLiga i Storbritannia og Irland, men det er en hakeDisney+

HQ

LaLiga 2025/26 er i ferd med å begynne, bare en uke igjen, og fans i Storbritannia og Irland vil få et nytt hjem for å se den. Disney har nettopp kunngjort at plattformen vil tilby den spanske toppdivisjonen de neste tre årene, uten ekstra kostnad, fra og med 16. august 2025.

Imidlertid vil ikke alle kampene bli sendt. Det ser ut til at det bare blir én kamp per uke, den på lørdag kveld. Den første kampen de vil sende er Valencia CF mot Real Sociedad på lørdag. Uken etter blir det Getafe mot Barcelona.

Det betyr at hvis du vil følge kampene hver uke og få med deg Jude Bellingham og Trent Alexander-Arnold, må du fortsatt følge dem på Premier Sports. Det er imidlertid nok et skritt i retning av å tilby direktesendt sport gjennom abonnementsplattformer for underholdning: Netflix gjør det allerede ofte, og Disney+ vil snart tilby Women's Champions League i hele Europa.

Det billigste Disney+-abonnementet i Storbritannia, på 4,99 pund per måned, vil allerede inkludere LaLiga, noe som står i sterk kontrast til prisene LaLiga har i Spania, som kun tilbys i pakker med månedlig bredbånd hos Movistar eller Orange, eller via DAZN (30 euro per måned og kun fem kamper er inkludert hver kampdag).