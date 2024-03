Disney viser frem det første bildet fra Tron: Ares

HQ

Den første Tron-filmen hadde premiere i 1982 med Jeff Bridges i hovedrollen, og det skulle gå nesten 30 år før oppfølgeren Tron: Legacy kom. I dag er det litt over 13 år siden Sam hoppet inn i dataprogrammet for å finne svar på farens mystiske forsvinning. Siden den gang har vi ikke sett noe mer til Tron-verdenen (med mindre du regner med den animerte TV-serien som gikk på Disney XD). Men neste år har Disney endelig avslørt et første bilde fra den tredje filmen, som skal hete Tron: Ares.

Vi vet fortsatt ikke så mye om filmens handling, men den har en solid rollebesetning med Cameron Monaghan (Shameless, Star Wars Jedi: Fallen Order), Jared Leto (Morbius, Dallas Buyers Club), Gillian Anderson (Sex Education, The X-Files) og Evan Peters (X-Men: Days of Future Past, WandaVision).