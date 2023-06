Disney vurderer å lage The Lion King-univers

HQ

Mange har spurt seg hvorfor Disney fortsetter å lage live-action-nyinnspillinger av klassiske tegnefilmer, men det er ikke så rart når den nye The Lion King tjente godt over over 1 milliard dollar i billettinntekter. Det er absolutt ingen liten sum, og Disney var ikke sene om å gi grønt lys for en oppfølger som får premiere en gang neste år. Dette kan til og med vise seg å bare være starten.

I intervju The New York Times hadde med Disneys administrerende direktør, Sean Bailey, ble det avslørt at føler det er rikelig med plass til nye historier i "The Lionverse".

Mye avhenger selvsagt av hvor godt oppfølgeren gjør det i 2024 neste år, men med tanke at på tegnefilmen fikk tre oppfølgere og en TV-serie høres det slettes ikke umulig ut med mer.