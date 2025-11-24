Disneyland Paris avslører åpningsdato for sin hittil største utvidelse med Frozen

HQ

Disneyland Paris resort har kunngjort åpningsdatoen for sin hittil største utvidelse: World of Frozen og Adventure Bay, som nesten vil doble størrelsen på Walt Disney Studios Park, den sekundære temaparken i det franske feriestedet. Parken vil også skifte navn: fra 29. mars 2026 vil den bli kjent som Disney Adventure World.

Utvidelsen vil ha en båttur basert på Frozen, noen mindre forlystelser og en stor innsjø som vil ha nye show.

Stor investering for en fornøyelsespark som har mistet sin identitet

Omprofileringen kommer etter mange år med oppussing og utskiftninger i Walt Disney Studios Park, som av mange Disney-fanatikere anses som den verste Disney-temaparken i verden, siden den knapt hadde noen attraksjoner eller oppslukende tematikk da den åpnet i 2002, og tilsynelatende bare ble bygget for å oppfylle en kontraktsforpliktelse med den franske regjeringen.

Bare en liten Dumbo-attraksjon (basert på Aladdin) står igjen fra åpningsåret: nye attraksjoner ble lagt til The Twilight Zone: Tower of Terror, Rataouille, Toy Story Land og et par Marvel Avengers-attraksjoner. Åpningen av The World of Frozen i mars 2026 bekrefter parkens komplette identitetsendring: fra en park basert på "filmmagi" til en samling av land og attraksjoner basert på Disneys egenskaper.

Etter Frozen vil en ny Lion King-vanntur åpne i fremtiden. Et Star Wars-land ble også fjernet fra de opprinnelige planene. Kommer du til å besøke Disneyland Paris og den nye Frozen-attraksjonen i Disney Adventure World neste år?

