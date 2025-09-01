Disneyland Paris bekrefter åpningen av Frozen-attraksjonen og rebranding våren 2026

HQ

Arrangementet Destination Disney 23 skuffet Disney-fans ved ikke å ha mye når det gjelder nyheter om temaparker. For Disneyland Paris-fans, feriestedet som ofte blir glemt og forsømt av selskapet, brakte det imidlertid den gode nyheten om at World of Frozen, den nye utvidelsen basert på animasjonsfilmen fra 2013 med en ny tur, vil åpne våren 2026.

World of Frozen vil åpne i den sekundære parken på feriestedet, det som siden 2002 har vært kjent som Walt Disney Studios Park. Når Frozen åpner i 2026, vil parken bli omdøpt til Disney Adventure World, og tar fokuset ut av "filmindustriens magi" og fokuserer på samlingen av temaland, som allerede inkluderer Marvel (Avengers Campus) og Pixar (Toy Story, Ratatouille), og som vil vokse i fremtiden (forhåpentligvis 2027) med åpningen av en tur basert på Løvenes konge.

Åpningen av Frozen-landet vil også føre med seg noen nye forlystelser, blant annet en flyvende karusell med samme tema som Pixars Up, og en ny allé og innsjø som vil doble størrelsen på den i dag lille og trange parken. 2026 blir et godt år å besøke Disneyland Paris resort.

