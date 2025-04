Disneyland Paris kunngjør ny temapark med Løvernes Konge og Opp-forlystelser

HQ

Disneyland Paris har svart på Universals kunngjøring av en enorm temapark i Storbritannia med en rekke kunngjøringer angående deres "nye" temapark på det franske feriestedet. Walt Disney Studios Park, den sekundære parken på feriestedet som åpnet i 2002, vil neste år få et nytt navn, Disney Adventure World, og en utvidelse som vil doble størrelsen og legge til nye attraksjoner og show.

Den nåværende parken har populære attraksjoner som The Twilight Zone Tower of Terror, Ratatouille, Crush Coaster basert på Finding Nemo, og Avengers Campus med attraksjoner basert på Spider-Man og Captain Marvel. Den er imidlertid liten, overfylt og mangler den magien gjestene forventer fra Disney. Men fra 2026, når Disney Adventure World åpner, vil det ha en ny innsjø for kveldsshow og World of Frozen, et nytt land med båttur og restauranter.

I forrige uke ble det kunngjort at Disney Adventure World også vil ha en Swing-attraksjon basert på Pixars Up, ved siden av en tekopp-attraksjon basert på Tangled. Og i fremtiden (sannsynligvis 2027, men ingen dato er gitt) en båttur basert på Løvenes konge (den animerte klassikeren fra 1994), med tre spennende fall, animatronics og lydspor.

Natacha Rafalski, presidenten for Disneyland Paris, sa at de har fornyet mer enn 90 % av parkens tilbud siden debuten i 2002 ... selv om det er rimelig å si at parken ble bygget utelukkende av kontraktsmessige årsaker med den franske regjeringen, med et svært begrenset budsjett og tidsfrist, og det viste seg: den har blitt ansett som den dårligste parken i hele kjeden.

I 2026 kan den endre seg dramatisk med nye forlystelser, mer plass og en mer avslappende atmosfære, men allerede fra 15. mai i år gjenåpner World Premiere, parkens innendørsland med butikker og restauranter, som har blitt ominnredet med inspirasjon fra Hollywood på 1920-tallet.

