Disneys dyreste eventyr: Skjebnens Dials enorme budsjett avslørt

At den femte (og siste) Indiana Jones-filmen var et vanvittig dyrt skuespill var ingen hemmelighet - men nylig dukket det opp dokumentasjon fra Disney og Lucasfilm som viser at den var langt mer kostbar enn tidligere avslørt. Hvor dyr? Ifølge papirene hadde Indiana Jones and the Dial of Destiny et svimlende produksjonsbudsjett på 419 millioner dollar.

Som fansen kanskje husker, endte filmen opp som et økonomisk tap for Disney, og tjente bare inn 384 millioner dollar på verdensbasis. Det tallet var ikke engang i nærheten av å dekke produksjonskostnadene, og falt langt under break-even.

Så spørsmålet gjenstår: Var budsjettet noen gang virkelig berettiget? Indiana Jones er kanskje et ikonisk navn på kino, men det var alltid risikabelt å satse 400 millioner dollar. Filmen var et massivt, altomfattende skuespill - men hadde den noen gang en reell sjanse til å tjene inn så astronomiske kostnader?

Hva synes du om den femte Indiana Jones-filmen?