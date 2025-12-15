Disneys kjønnsbyttede Holes reboot kansellert

HolesDet var meningen at Louis Sachars bok og Disneys filmatisering skulle få en ny TV-serie som skulle reboote prosjektet med en hovedsakelig kvinnelig rollebesetning. Den serien er imidlertid nå avlyst av Disney, uten at det er gitt noen klar grunn til hvorfor.

Deadline spekulerer i at serien, som skulle ledes av skuespilleren Shay Rudolph i hovedrollen som Hayley, rett og slett hadde en høy ambisjon fra Disneys side, og selv om forventningene var høye til det skrevne materialet, innfridde det ikke helt studioets forventninger. Noen ganger skjer slike ting i Hollywood.

Greg Kinnear, Flor Delis Alicea, Anire Kim Amoda, Noah Cottrell, Iesha Daniels, Sophie Dieterlen, Alexandra Doke og Maeve Press var også ment å spille hovedrollene i serien. Nå blir det ikke noe av. Heldigvis har vi fortsatt en flott filmatisering av boken i filmen fra 2003, med Shia LeBeouf i hovedrollen.

Ville du ha sett en kvinnelig reboot av Holes?