Disneys konsernsjef svarer på Gina Caranos søksmål med ett eneste ord.

Ingen har vel gått glipp av at den tidligere The Mandalorian-skuespilleren og MMA-utøveren Gina Carano vil saksøke Disney og Lucasfilm for urettmessig oppsigelse og diskriminering. I søksmålet sier Gina at hun fikk sparken fordi hun ytret sine meninger på sosiale medier, og hun vil at retten skal tvinge Lucasfilm til å gi henne rollen som Cara Dune tilbake.

For å betale for søksmålet får hun hjelp av Twitter-eier Elon Musk, som i august i fjor kunngjorde på sosiale medier at han ville hjelpe alle som ble sparket fra jobben på grunn av diskriminering fordi de uttrykte sine meninger eller likte noe. Carano skrev om situasjonen på Twitter :

"For noen måneder siden fikk jeg en e-post fra en advokat som hadde blitt ansatt av X for å se på min og mange andres historie. Det viser seg at etter å ha sendt dem så mye informasjon som jeg kunne samle de siste månedene, tror nå advokatene mine og X helhjertet på saken min og går videre. Jeg vil gjerne uttrykke min dypeste takknemlighet og takke Elon Musk & X for å ha gitt meg en mulighet til å få saken min frem i lyset."

Hun skrev også at hvis rettssaken går bra, vil hun fortsette der hun slapp.

"Jeg vil fortsette reisen min med å skape og delta i historiefortelling, som er min største lidenskap og alt jeg har jobbet så hardt for."

Da CNBC spurte Disneys administrerende direktør Bob Iger - under en inntjeningssamtale med investorer på onsdag - (takk, GameSpot) om hva han syntes om at Musk støttet Carano i søksmålet, var svaret bare ett ord:

"Ingen".

Ifølge søksmålet skal Disney og Lucasfilm ha trakassert og svartelistet henne i en slik grad at det ødela skuespillerkarrieren hennes da hun nektet å gå med på deres syn på Black Lives Matter, valgfusk og kjønnsnøytrale pronomen.

Hun hevder at hun fikk sparken på grunn av sin kulturelle og religiøse overbevisning, og at hun som kvinne ble straffet ekstra hardt, mens andre skuespilleres feiltrinn ble ignorert. I dette tilfellet viser hun til Pedro Pascals innlegg på sosiale medier der han sammenligner president Donald Trump med Hitler.

Det var i februar 2021 at Carano mistet rollen som Cara Dune og ikke kunne være med i sesong 3 av The Mandalorian. Og det var ikke bare der hun ble fjernet, for Hasbro, selskapet som står bak Cara Dune-merchandisen, har trukket tilbake alle sine varer med hennes bilde.

Det var en lang rekke Tweets som trolig ble hennes undergang, men den som trolig fikk Disney til å miste kontrollen, var nok dette innlegget:

"De fleste mennesker i dag er ikke klar over at for å komme til det punktet der nazistiske soldater enkelt kunne samle sammen tusenvis av jøder, fikk regjeringen først sine egne naboer til å hate dem bare fordi de var jøder. Hvordan er det annerledes enn å hate noen for deres politiske synspunkter?"