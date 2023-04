Disneys live-action Lilo & Stitch har funnet sin Lilo

Vi har visst en stund at Disney har jobbet med en live-action-nyinnspilling av Lilo & Stitch, og at Zach Galifianakis er blir en del av rollebesetningen. Nå kan The Hollywood Reporter avsløre hvem som skal spille hovedrollen som en av de to ledende og titulære karakterene: Lilo.

Den unge Maia Kealoha har fått æren av å være mennesket i duoen, men vi vet altså fortsatt ikke hvem som skal bli vår lille blå venn. Forhåpentligvis ser Disney til fortiden for rollen og tenker på å bringe Chris Sanders tilbake for å stemme karakteren han lånte stemmen sin til i mange prosjekter gjennom årene.