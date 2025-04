Disneys nyinnspilling av Tangled lagt på is

I årevis har Disney produsert nyinnspillinger av populære filmer. Disse filmene, fra Løvenes konge til Snøhvit, har ofte blitt kritisert for å være late i beste fall, selv om de drar inn penger i kassa.

Ifølge The Hollywood Reporter har denne Disney-æraen møtt litt av en veisperring, ettersom Tangled nyinnspilling har blitt satt på vent, ifølge innsidere. Prosjektet var under utvikling, med The Greatest Showman's Michael Gracey som skulle regissere.

Denne nyheten kommer etter en overveldende forestilling på billettkontoret for Disneys Snow White. Med kontroverser rundt filmen siden starten, kombinert med dårlige anmeldelser, ser det ut til at den siste live-action nyinnspillingen var dømt fra starten.

Dette stopper imidlertid ikke umiddelbart Disneys live-action-satsing, ettersom vi fortsatt har Lilo & Stitch som skal komme ut i år, sammen med Moana-remaken i juli 2026. Men etter det kan ting endre seg.