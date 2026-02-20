Disney+s Percy Jackson and the Olympians legger til tre nye guder i rollelisten

HQ

Percy Jackson and the Olympians Sesong 3 er for tiden under innspilling, og det forventes at innspillingen avsluttes i begynnelsen av mars i år. Mens produksjonen fortsetter, har vi fått bekreftet tre nye skuespillere til den kommende sesongen, og alle stjernene er guder som garantert kommer til å veilede Percy eller leke med ham på hans siste eventyr.

Ming-Na Wen, Jennifer Beals og Hubert Smielecki har alle blitt kastet i Percy Jackson and the Olympians Sesong 3, ifølge Variety. De forventes å opptre som gjestestjerner, snarere enn faste skuespillere, og Wen skal spille Hera, Zevs' kone oppe på Olympen. "Hera er den eneste guden ved siden av Zevs som har barn som også er medlemmer av det olympiske rådet, noe som gir henne innflytelse i familiepolitikken", heter det i beskrivelsen av henne.

Demeter, spilt av Beal, er Zevs' søster, og gudinnen for jordbruk, innhøsting og syklusen av liv og død. "Demeter husker krigen mot titanene veldig godt, og vil gjøre det hun må for å forhindre at hennes far Kronos vender tilbake," står det i hennes biografi.

Smielecki spiller Apollo, "den blendende og karismatiske solguden som også er gud for musikk, poesi, bueskyting og profetier. Han er bokstavelig talt Olympens gullgutt og tvillingbror til gudinnen Artemis, månen til hans sol." Bokfans vet sikkert best hvordan disse tre gudene vil gjøre seg gjeldende i Percy Jackson sesong 3, men vi må vente og se hvordan de greske gudenes familiedrama fortsetter når den sendes.