Disneys Snøhvit blir et mareritt til 170 millioner dollar

Disney er tvunget til å avskrive store summer etter at Snøhvit - deres store live-action-satsing fra i fjor - ikke klarte å leve opp til selskapets høye forventninger. Ifølge nye opplysninger fra Forbes har filmen påført selskapet et tap på minst 170 millioner dollar.

Som noen av dere kanskje husker, steg produksjonskostnadene langt utover det som opprinnelig var budsjettert, og filmen klarte bare å spille inn 205 millioner dollar - noe som ikke var i nærheten av de estimerte produksjonskostnadene på 240-270 millioner dollar.

Vanligvis får de store filmselskapene bare tilbake halvparten av billettinntektene (kinoene og distributørene skal jo også ha sin del), noe som i Disneys tilfelle betydde at de bare fikk inn rundt 103 millioner dollar fra Snøhvit. Dette var langt fra det som trengtes for å dekke de betydelige produksjonskostnadene.

I tillegg ble ikke situasjonen bedre av all kontroversen rundt filmen, som nå har resultert i at Snøhvit er blitt en av få store fiaskoer blant Disneys ellers så lukrative live-action-filmatiseringer, og en dyr lærepenge for selskapet.

Har du sett Snøhvit, og hvordan synes du filmen var i forhold til den animerte originalen?