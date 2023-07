Disney-sjefen kunngjør nedtrapping av Star Wars- og Marvel-innhold

HQ

Det ser ut til å bli mye mindre av de "gode sakene" fra Disney nå, i hvert fall hvis vi skal tro sjef Bob Iger, som i et intervju med CNBC skyldte selskapets mange fiaskoer og skuffelser på et mettet marked. Dette er også en del av et planlagt og pågående kostnadskuttprogram som har ført til at mange ansatte har sluttet og at materiale har forsvunnet sporløst fra strømmetjenestene til fordel for økonomiske avskrivninger.

Til CNBC sa Iger at det var viktig for Disney å ta et skritt tilbake og fremfor alt bruke mindre penger.

"Vi trekker oss tilbake, ikke bare for å fokusere, men også som en del av kostnadsbesparelsesinitiativet vårt. Vi bruker mindre på det vi produserer, og vi produserer mindre.

"Marvel er et godt eksempel på det. De hadde ikke vært i TV-bransjen i nevneverdig grad, og ikke bare økte de filmproduksjonen, men de endte også opp med å lage en rekke TV-serier. Det gjorde at fokuset og oppmerksomheten ble utvannet."

Hvis du mener at Bob Iger har rett i det han sier, hva ville du gjort i hans situasjon?