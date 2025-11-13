HQ

Bare et notat før vi begynner: denne anmeldelsen vil være helt spoilerfri, så hvis du styrer unna Twitter og av en eller annen grunn fortsatt vil lese inntrykk før du spiller selv, så er du trygg her. Dette er også tredje gang jeg har "anmeldt" Dispatch, mine andre tanker kan du sjekke ut her og her.

Denne anmeldelsen fungerer delvis som en anmeldelse av episode 7 og 8, men er mer fokusert på helhetsinntrykkene hele sesongen etterlater meg med. Finalen var like super som forventet, og selv om jeg definitivt er nysgjerrig på å se alle de forskjellige utfallene man kan få ettersom prosentstatistikken ved rulleteksten så ut til å vise helt forskjellige sluttøyeblikk i historiene våre, har jeg ikke tid til å sette meg inn i disse før på et senere tidspunkt. Dispatchs avslutning er så storslått som du kan forvente, og spesielt finalen gjør sitt beste for å bekjempe den kortere lengden på tidligere episoder, og kaster deg inn i et episk oppgjør med skurkene du har støtt på så langt. Den kaster ikke bort tiden med å komme i gang, og det er sannsynligvis en av de største rosene jeg kan gi Dispatch.

Det føles virkelig aldri som om dette spillet hopper over et slag. Det er så tett at du får lyst på mer, noe som igjen er en enorm styrke. Likevel føles det som om spillets korthet til tider påvirker spillet ditt, spesielt i tidligere episoder og i løpet av den episodiske utgivelsesplanen. Det kan være vanskelig å kaste seg inn i en verden en uke om gangen, men når du er inne på Dispatch, er du helt inne. Selv om karakterene er sjarmerende, og du garantert vil velge deg et favorittmedlem i Z-Team og forsvare dem til det ytterste, akkurat som du i sin tid valgte deg en favoritt-Pokémon, er Dispatch en verden du ikke har hastverk med å forlate, noe som gjør det desto merkeligere når det føles som om spillet prøver å kaste deg ut. Bare et glimt, nok til at du vil ha mer, noe som er den ønskede hensikten, men jeg kan ikke la være å lure på om en episode til, eller til og med en endeløs modus for utsendingsspillet, ville ha vært nok til å få det til å føles mindre som en kort opplevelse som vasser mye mer inn i TV-siden av spill/serie-venndiagrammet.

Jeg tar opp TV-punktet mest fordi Dispatch er så populært nå at det sannsynligvis kommer til å være mange mennesker som tenker på å plukke det opp fra hypen og kanskje ikke er klar over opplevelsen de er inne for. Men hvis du vil ha et narrativt, valgbasert spill der valgene dine betyr noe, kan du egentlig ikke gjøre det bedre enn Dispatch. Spillerens handlefrihet er bemerkelsesverdig, der valgene dine ikke bare vil komme tilbake på et senere tidspunkt, men de kan bygges på med andre nyanserte beslutninger som får deg til å føle at du bygger din egen kanon, selv om rulleteksten forteller deg at 56 % av spillerne faktisk gjorde akkurat det samme. Det er en stor fordel at Dispatch aldri får deg til å føle at du gikk glipp av noe eller tok det "dårlige valget", du fortalte bare historien din. Det er den videreutviklingen av Telltale-formelen som denne sjangeren så sårt trengte. Det er som om Dorothy i stedet for å trekke forhenget til side for å avsløre den gamle trollmannen, i stedet fant en magisk mann som var verdig tittelen Trollmannen fra Oz. Selv om hovedfortellingen vil følge den samme veien uansett hva du velger, har AdHoc gjort en fenomenal jobb med å gi liv til din versjon av historien, i stedet for bare å skjule veiene du tar for å spille inn i sin egen skinnegående historie.

Dispatching er som crack for meg

Jeg har harselert med Dispatchs stemmeskuespill, manus og animasjon før, og selv om det er øyeblikk i dialogen som mangler litt etter min smak, vil jeg nok en gang trekke frem poenget med at AdHoc har satset alt på sitt første prosjekt, og skapt en storbudsjettsfølelse som løfter Dispatch til en opplevelse du føler at du må få med deg, selv om det ikke er i din vanlige sjanger. Som en som også har gått lei av superhelter, og som synes serier som Invincible og The Boys mangler enhver form for tiltrekningskraft, føles Dispatch for meg desto mer imponerende som en superhelthistorie som holder seg frisk i den kanskje mest mettede undersjangeren i media i dag. Det hjelper at beslutningsprosessen lar deg skape den superhelthistorien du vil se. Er du en renhjertet speidergutt eller en kantete antihelt? Det er opp til deg å bestemme, og skuespillerne gjør en strålende jobb med å gi liv til alle versjonene av Dispatch.

Men ingen gjør det kanskje bedre enn Aaron Paul. Robert Robertson balanserer på en nesten umulig line. På den ene siden må han være litt blank for at spilleren skal kunne sette seg inn i hans situasjon, men han er alt annet enn intetsigende. Det er en stor nyanse Robert Paul bringer til rollen, og mye av grunnen til at jeg synes Dispatch er for kort for min smak, er at jeg skulle ønske vi kunne ha utforsket mer av karakteren hans. Hadde hatt flere rolige øyeblikk med Robert, hvor vi ser hvem han er før vi bestemmer oss for den personen han vil bli i løpet av denne sesongen.

Kanskje vi skal begynne å kalle disse spillene Dispatch-likes i stedet for Telltale-likes nå. Dispatch tar et stort sprang over Telltales tidligere erfaringer, og beholder den sterke skrivingen mens den løfter en følelse av spillerens byrå og skyver ut en utrolig vanedannende spillsløyfe. Dispatch er rett og slett en av de beste rene narrative opplevelsene vi har hatt i spill på mange år, og det er et annet spill blant mange som fortjener en 2025 GOTY-nominasjon. Selv om lengden og TV-serieambisjonene kan hindre det fra å få en perfekt poengsum for meg, er jeg sikker på at jeg vil se mange 10/10-er dukke opp når flere kritikere avslutter sine Dispatch -reiser. Fenomamal.