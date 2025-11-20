Dispatch avslutter sin første sesong på en god måte med to millioner solgte eksemplarer

HQ

Utviklerne hos AdHoc feirer helt sikkert i kveld. Deres debuttittel Dispatch, som ble utgitt på PlayStation 5 og PC i slutten av forrige måned. har blitt en braksuksess og passert to millioner solgte eksemplarer. Et enormt resultat for teamet, og i et innlegg på sosiale medier takket de alle fansen som har kjøpt og spilt spillet. Dispatch klarte tidlig å toppe listene på Steam, og på bare ti dager passerte spillet én million i salg.

Men det triste er at de to nyeste episodene også er de siste. I hvert fall for øyeblikket. Men sjansen er stor for at teamet vil fortsette å utvide universet de har skapt - gitt den enorme responsen fra fansen. Vi håper i hvert fall det.

Har du spilt gjennom Dispatch?