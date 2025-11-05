Dispatch Episoder 5-6 Anmeldelse

HQ

I skrivende stund er jeg akkurat ferdig med å spille gjennom Dispatch Episode 5&6. Bokstavelig talt nettopp ferdig. Derfor kommer denne anmeldelsen sannsynligvis til å føles som en absolutt ramble, og jeg beklager det. Den vil imidlertid også være spoilerfri, så hvis du ønsker å spille gjennom din egen versjon av AdHocs utmerkede narrative spill, kan du fortsatt lese gjennom dette på forhånd. Eller komme tilbake når du er ferdig for å gå inn helt i blinde. Du gjør som du vil.

Apropos tid, det har gått en god del tid siden sist jeg rørte Dispatch, takket være at jeg fikk tidlig tilgang til de fire første episodene, og jeg må komplimentere AdHoc for ikke å ha hoppet over et slag når det gjelder å få deg inn i handlingen igjen. Noen har kritisert den episodiske strukturen i Dispatch, og selv om det kan diskuteres om episodiske spill fungerer i det moderne markedet, har AdHoc gjort en fenomenal jobb med å tilpasse spillet til denne strukturen. Hver episode er sin egen mikrohistorie, som spiller inn i den større fortellingen.

Episode 5 og 6 føles virkelig som om det er her Dispatch kommer inn i sporet. De to første episodene introduserer deg til historien og spillets loop. Den tredje og fjerde episoden byr på de første store beslutningene, slik at du kan føle at du virkelig bestemmer over historien, og i den femte og sjette episoden får du den største delen av beslutningstakingen: konsekvensene. Bortsett fra litt slem dialog fra Malevola i episode 4, takket være at jeg sparket bestekompisen hennes, kunne jeg ikke si at de store beslutningene jeg hadde tatt, føltes virkningsfulle i Dispatch. Nå kan jeg si at jeg var for streng for tidlig mot spillet, ettersom referanser til gamle kommentarer, handlinger og mer kommer tilbake for å hjemsøke og hjelpe meg gjennom de siste episodene.

Jeg vil ikke gå over tanker om det generelle spillet, det visuelle eller stemmeskuespillet, ettersom inntrykkene mine fra de fire første episodene stort sett stemmer overens med den siste utgivelsen. På disse frontene er alt utmerket, og nok en gang finner jeg meg selv helt avhengig av pseudo-gambling-opplevelsen av å sende helter ut på rare jobber. Som andre håper jeg på en endeløs modus eller noe ekstra innhold etter at disse episodene er ferdige, bare for å la meg ha min egen lille superhelt-management-simulering. En av de få svakhetene jeg har med Episode 5 og 6 er at Episode 6 virkelig bytter ut gameplay med historie, og selv om jeg forstår hvorfor AdHoc tok den avgjørelsen, hadde det vært en mye lettere pille å svelge om ikke gameplayet hadde vist seg å være så morsomt. Disse to fantastiske aspektene ved Dispatch kjemper til tider om oppmerksomheten. Historien vinner alltid, og det er nesten helt klart til det bedre, men noen ganger vil man ha både i pose og sekk.

Som du sikkert skjønner av den forbedrede poengsummen for disse episodene, er den kritikken liten. Dispatchs siste episoder lyktes virkelig for meg, der andre ikke har gjort det like mye, hovedsakelig på grunn av et økt fokus på karakter. Z-Team har endelig sluppet deg inn, ser det ut til, og det er en stor fordel fra et historiefortellingssynspunkt ved å la spilleren føle seg fullt ut velkommen i verden rundt dem. De er riktignok ikke de menneskene du ville ha valgt å henge med, men du begynner å forstå dem.

Dispatchs lengde ser nok en gang ut til å bite den i baken, ettersom det tar under to timer å avslutte disse siste episodene. Med mindre vi blir lurt og de to siste episodene er ekstremt lange, ser vi på en opplevelse som sannsynligvis er godt under ti timer alt tatt i betraktning. Det er en god del kortere enn de gamle Telltale-opplevelsene, og selv om det kommende fraværet kan få hjertet til å vokse bedre for Dispatch, kan du ikke unngå å lure på om et par flere episoder kunne ha hjulpet oss til å føle oss bedre knyttet til troppen vår og listen over andre karakterer.

I episode 5 og 6 har Dispatch gått fra å være en god opplevelse med flott grafikk, stemmeskuespill og mye mer, til å bli en stor opplevelse der alt endelig klikker på plass. Jeg er utrolig spent på hvordan historien min vil ende, og jeg er veldig glad for å kunne rapportere at spillet gjør en god jobb med å få historien din til å føles kanonisk. Selv om du får vite hvor mange andre spillere som har tatt de samme valgene som deg på slutten, belønner Dispatch deg konsekvent med små nikk her og der og store påminnelser om hva du gjorde for å definere historien din, når du tar valg og bygger din egen Robert og veien han tar.