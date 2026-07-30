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Dispatch
Dispatch er nå tilgjengelig for Xbox, og her er lanseringstraileren
Og vi mener bestemt at alle dere som har gått glipp av dette spektakulære eventyret, bør sjekke det ut også.
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Hvis du fremdeles ikke har spilt AdHoc Studios' fantastiske « Dispatch, antar vi at din hovedplattform er Xbox, for ellers finnes det ingen virkelig godtakelige unnskyldninger for å gå glipp av denne superheltperlen. Hvis du derimot har en Xbox, har du ikke kunnet spille det fordi det ikke var tilgjengelig før.
Inntil nå, altså. Som vi nevnte for noen uker siden, er det endelig lanseringsdag for det grønne teamet, så nå kan du oppleve dette unike og svært underholdende eventyrspillet (tenk «The Office» møter DCU). Sjekk ut lanseringstraileren for Xbox nedenfor – og dette gjelder også dere som spiller på andre plattformer, men som av en eller annen ukjent grunn ikke har prøvd det ennå.
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