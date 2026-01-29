Dispatch for Switch og Switch 2 er sensurert

HQ

I går ble Dispatch endelig utgitt for Switch og Switch 2. Det er et av fjorårets mest kritikerroste spill, og byr på et superhelteventyr ulikt alt vi har sett før. Siden du har muligheten til å forme din egen historie, er det flere scener som kan inneholde nakenhet fra både menn og kvinner.

For de som ikke ønsker dette i spillet sitt, er det mulig å få eventyret sensurert. Dette alternativet er imidlertid ikke tilgjengelig for Nintendos format, hvor alle må ta til takke med den sensurerte versjonen. Eurogamer fikk en kommentar om saken fra en talsperson for utvikleren AdHoc, som forklarer avviket :

"Ulike plattformer har forskjellige innholdskriterier, og innleveringer blir evaluert individuelt. Vi samarbeidet med Nintendo for å sikre at innholdet i tittelen oppfylte kriteriene for utgivelse på deres plattformer, men kjernefortellingen og spillopplevelsen forblir identisk med den opprinnelige utgivelsen."

Dessverre strekker Nintendos sensur seg lenger enn andre formater, noe som betyr at enda mer har blitt endret eller skjult her sammenlignet med tidligere versjoner. Nintendo Insider har anmeldt Switch-utgaven og skriver for eksempel at en langfinger ikke er noe spillere skal behøve å se:

"Sensuren fungerer på samme måte som på PS5/Steam når du aktiverer alternativet der det er et svart rektangel over all ekstern nakenhet, men Switch-plattformutgivelsen ser også ut til å sensurere øyeblikk som noen som vender fuglen også."

Som du kanskje kan forestille deg, har dette ikke blitt godt mottatt på sosiale medier. Mange bemerker at et spill som Cyberpunk 2077, som på mange måter er enda mer eksplisitt, har klart å unngå sensur, og påpeker at det finnes flere hentai-spill på eShop (for eksempel her og her). Vi vet faktisk ikke hvorfor Dispatch har blitt rammet relativt hardt, men hvis Nintendo ønsker å vaske bort merkelappen som sier at konsollene deres hovedsakelig er for barn, er nok ikke dette den rette veien å gå.

Foretrekker du spill med mulighet til å spille sensurert, eller er obligatorisk sensur for alle et bedre alternativ?