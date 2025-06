Dispatch Forhåndsvisning: Ledere kan også være helter

HQ

Det var på The Game Awards 2024 at vi fikk se de første bildene fra Dispatch. Den gangen tok jeg meg ikke tid til å finne ut hva det var, men sa bare: "dette ser fint ut - la oss huske det". For det ser veldig bra ut selv om scenene du får oppleve utenfor dataskjermen (som er din primære arbeidsplass i spillet) er mer eller mindre interaktive cut-scener med dialogvalg. Men den biten fungerer virkelig når den generelle kvaliteten er så høy, nesten skyhøy.

For det første er det utrolig stilig, og kunststilen er perverst tiltalende - som en krysning mellom Pixar og Into the Spider-Verse, på en måte. Så er det stemmeskuespillerne som bærer dette spillet på sine skuldre. Når 75 % av all interaksjon foregår gjennom en toveis radio, må stemmene være perfekte - og det er de her. Det er en illustrert liste over skuespillere som låner ut stemmene sine til Dispatch, med Aaron Paul (Breaking Bad) i hovedrollen som Robert Robertson/Mecha Man. I tillegg kommer Jeffrey Wright, som vi så i Last of Us-serien, og Matthew Mercer og Laura Bailey, som er et par av de største aktørene i bransjen. JackSepticEye, YouTuberen, dukker også opp og gjør stemmen til Punch-Up, som er en av heltene som er en del av styrken du må kommandere.

Dette er ikke noe vanlig superheltspill, i hvert fall ikke til å begynne med. Etter å ha spilt bare det første kapittelet vet jeg ikke hvordan historien vil utfolde seg senere, men det du bruker den første delen av spillet på, er å sørge for at den eller de rette heltene er på rett sted til rett tid. På datamaskinen du jobber ved, ser du et kart over en del av byen, og når folk ringer inn og trenger hjelp, må du matche situasjonen med riktig protagonist. En liten gutt som må reddes ned fra et høyt tre, krever for eksempel en helt som er atletisk, men som ikke skremmer vettet av ungen på vei ned. Andre oppdrag krever mer intelligens, mens noen krever en rask person som kan komme raskt frem og få jobben gjort på flukt.

Etter hvert som du lykkes med oppdragene, utvikler du dessuten helteyrkets evner. I tillegg vil du etter hvert oppdage at noen av dem er mer kompatible med andre helter, eller at andre er mer egnet som ledere. Det er mange kombinasjoner og synergier å oppdage, og de er ikke alle positive, men noe som fremstår mer som bivirkninger etter feil medisinering.

Episoden jeg har spilt har Invisigal - en heltinne som kan bli usynlig (overraskende nok), Malevola som er en demon fra "the down under", Punch-Up som er den svært korte, men karismatiske sterke mannen og Sonar - en flaggermus i drakt med stort intellekt, men som i likhet med en varulv kan forvandle seg til et flaggermusmonster når som helst. Så har vi Golem, Coupé, Flambae og Prism - blant annet en hissig herre som bokstavelig talt brenner, og en kvinne som bøyer lys og virkelighet rundt seg som et prisme. Det er en fargerik gjeng med store personligheter som hele tiden forteller deg hva de synes om jobben din. Men fordi de er en del av teamet ditt, og det er din første dag på jobben, er det ikke et A-lag. Det er faktisk ikke et B-team heller ... det er "Z-teamet" du har ansvaret for.

Jeg er nysgjerrig. Jeg vil vite hva mer Dispatch har tenkt å by på, for jeg har vanskelig for å tro at de ikke sitter på et ess eller to inne i spandexdrakten. Hvis det faktisk er et spill der det eneste gameplayet er å sende helter rundt foran en dataskjerm, vil jeg bli både overrasket og forferdet. Den delen av det fungerer sikkert, men jeg har vanskelig for å se for meg at det skal være morsomt i 10-15 timer. Vi får se hvordan det blir - men én ting er sikkert: Dispatch er nydelig og godt spilt.

Når det kommer ut vet vi ikke ennå, men det eneste som er sagt er at det er planlagt utgitt i 2025 for PC og konsoller. Diffus informasjon, helt sikkert, men det får vi leve med mens vi venter spent på hva AdHoc Studio har å by på til slutt.