Dispatch har over tre millioner spillere

En av de store overraskelsene høsten 2025 var Dispatch, et episodisk superhelteventyr fra AdHoc Studio (som består av flere Telltale-veteraner). Spillet kan best beskrives som en superhelt-komedie på arbeidsplassen, og det drypper av minneverdige karakterer, suveren dialog og forvridde hendelser.

Dispatch ble raskt en suksess, og i andre halvdel av november kunne vi rapportere at det hadde nådd to millioner spillere. Nå, litt over en måned senere, har det blitt kunngjort via Bluesky at det fortsetter å vokse i raskt tempo og tilsynelatende har blitt spilt av over tre millioner mennesker. Sjekk ut innlegget nedenfor, som også gir noen andre data om Dispatch, inkludert hvor mange superhelter som er sendt ut, hvor mange telefonsamtaler som er mottatt, og mye mer.

Dispatch har så langt blitt utgitt for PC og PlayStation, og en Switch-versjon er ventet senere denne måneden. AdHoc Studio har også uttrykt interesse for en Xbox-versjon, så det er sannsynligvis bare et spørsmål om tid før det også kommer til Microsofts format.