Dispatch har solgt over fire millioner eksemplarer

I forrige uke rapporterte vi at Dispatch endelig kommer til Xbox Series S/X, etter at det tidligere ble utgitt på PC, PlayStation og Switch. Dette trekket vil sannsynligvis gi salget et nytt løft, men faktum er at det allerede selger utrolig bra.

I begynnelsen av januar ble det avslørt at det hadde passert tre millioner spillere, noe som er virkelig imponerende med tanke på at det ble utgitt i slutten av oktober. Bare noen uker senere ble Switch-versjonen lansert, og takket være sterk jungeltelegrafen og gode anmeldelser har salget fortsatt å klatre. Nå, via The Game Business, har en annen milepæl blitt avslørt.

Dispatch har passert fire millioner solgte eksemplarer, noe som selvfølgelig er velfortjent. I artikkelen forteller utviklerne om hvor vanskelig det var å nå dette punktet, blant annet fordi ingen utgivere ønsket å støtte spillet, eller gikk med på det, men trakk seg senere. Dette tvang AdHoc Studio til å selvpublisere det som indie - noe som var utfordrende, men vellykket, og de vil tydeligvis velge denne modellen igjen neste gang. Spillets kreative direktør og medstifter av studioet, Nick Herman, forklarer hvorfor :

"Vi er veldig glade for at vi gjorde det, men det var absolutt en reise. Vi hadde ingen i teamet vårt som noen gang hadde gitt ut et spill før. Det var naivt av ... vel, jeg var i Telltale i 10 år, og de publiserte alt selv, så det kan ikke være så vanskelig. Vi ble veldig ydmyke av den opplevelsen.

Det er mange fordeler med å ha kontroll over det. Jeg vet ikke hvorfor vi noen gang skulle gå tilbake til å jobbe med et forlag."

Vi vet ennå ikke når Xbox-versjonen vil bli utgitt, men det blir i sommer. I mellomtiden er det som nevnt tilgjengelig på PC, PlayStation og Switch hvis du vil oppleve et veldig annerledes narrativt superhelteventyr.