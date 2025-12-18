Dispatch lanseres for Switch sent neste måned

HQ

En av de store overraskelsene i år har vært superheltsimulatoren Dispatch, der du får i oppgave å jobbe med superhelter i en litt mer munter setting. Det ble lansert for både PC og PlayStation i oktober, og til tross for sitt mer utradisjonelle episodebaserte format ble det en stor suksess.

Ikke bare har det blitt hyllet av media og spillere, men det har også solgt svært godt. Og nå får flere muligheten til å prøve det. Via Bluesky har AdHoc Studio kunngjort at spillet vil bli utgitt 28. januar for Switch - og det inkluderer en gratis oppgradering til Switch 2 (noe flere selskaper burde følge etter med). Vi vet ennå ikke om sistnevnte støtter musekontroll, men vi håper inderlig at dette er tilfelle.

Det gjenstår å se om det også kommer en fysisk utgivelse etter hvert, men snart vil Xbox være den eneste plattformen der du ikke kan nyte spillet. Vi krysser fingrene for at det vil være tilgjengelig der i god tid, men foreløpig er vi bare glade for denne nyheten.