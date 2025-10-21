Dispatch Anmeldelse av Episodes 1-4

HQ

Da Telltale virkelig etablerte seg med The Walking Dead og The Wolf Among Us, ble vi umiddelbart begeistret for tanken på å være herre over våre egne historier. Å bestemme skjebnen til karakterene og hele verden rundt dem med enkle klikk og QTE-er. Etter hvert som tiden gikk, ble teppet trukket lenger og lenger fra, og det ble tydeligere at de beslutningene som faktisk betydde noe i spillene, var få og langt mellom dem.

Det er vanskelig å klandre Telltale for det. Det er utrolig vanskelig å strukturere en fortelling der hvert valg, uansett hvor stort det er, former alle aspekter av en karakter, en bue og den overordnede historien. Du jobber med et slikt spill i årevis, og likevel blir det valget, det eierskapet nesten forventet av fansen nå. Vi har blitt bortskjemte med spill som Baldur's Gate III og Kingdom Come: Deliverance II, der ikke bare gameplayet er utrolig aktivt og givende, men historien føles som om den kan skifte fra dine beslutninger, uansett hvor små de kan virke.

Dette er en litt omstendelig måte å si at jeg både var spent på og engstelig for AdHoc Studios Dispatch. Animasjonen, den valgbaserte fortellingen og de fantastiske stemmene minner om tidligere tiders Telltale, men jeg lurte likevel på hvordan AdHoc skulle tilpasse seg for ikke å stikke beina i gammel søle.

Robert Robertsons historie om hevn, romantikk og forløsning starter med en QTE-fylt actionrulle før du kastes inn i hovedoppsettet av historien. Uten drakten sin må den maktesløse Robert jobbe en vanlig dagjobb med å "ekspedere" et team av superskurker som har blitt superhelter, for å kunne betale for restaureringen av sin elskede mech.

I stedet for det typiske, puslespillbaserte pek-og-klikk-spillet fra Telltale, plasserer Dispatch deg ved et skrivebord og lar deg styre heltene dine. Send dem ut på forskjellige jobber, bruk styrkene deres og hjelp dem når du kan fra datamaskinen din gjennom hacking-minispill og andre valg du tar underveis i jobben. Dette gameplayet lar deg ikke gå rundt i et rom og plukke opp ledetråder mens du snakker med sidekarakterer, men det passer veldig godt sammen med fortellingen. Praten på radioen mellom de stort sett ubrukelige Z-teamene gir ekstra krydder, og det blir raskt en vanedannende prosess å sende ut oppdrag. Dopaminet du får når du har gjort en god jobb og valgt den perfekte helten, er et kick, og når du ser suksessprosenten din synke til fiasko, får det deg bare til å velge andre strategier og gjøre det bedre neste gang. Du kommer ikke til å gå og oppdage så mye i Dispatch, ettersom alt spillmessig er lagt ut på en skjerm eller vist via dialogvalg, men superheltmanager-simulatoraspektet er enkelt og effektivt når det gjelder å fange deg. Spill og historie er flettet sammen i en nesten perfekt match, ettersom du lærer mer om karakterene og verden gjennom bakgrunnssamtalene i løpet av skiftene dine.

Til tider putter AdHoc imidlertid for mange øser med historie inn i Dispatch -miksen. Skift i Dispatch kan gå galt, ikke fordi du som spiller har tatt feil valg, men fordi karakterene har et øyeblikk på grunn av narrative omstendigheter. Dette er veldig effektivt fra et historieperspektiv, for hvis beslutningene dine utenfor hovedspillet fører til friksjon, forventer du å se det reflektert. Men hvis du er en perfeksjonist som hater å se en feilskjerm mens du sender ut, kommer du ikke til å like det når handlingsrommet ditt blir tatt bort under spillingen. Historien har forrang her, selv om spillingen føles intuitiv og givende.

Animasjonen er lys og tydelig høybudsjett. Skuespillerne er stort sett fantastiske, selv om det kan føles som om studioet bare har tatt de vanlige stemmene fra samarbeidspartneren Critical Role sammen med noen dyktige YouTubere. Det hjelper meg likevel ikke å bli kvitt en viss nøling når jeg skal avgjøre om Dispatch har kvittet seg med Telltales fastlåste historiefortelling. Her er det avgjørelser som betyr noe, dristige og tydelige, men på grunn av hvor kostbar animasjonen og stemmeskuespillet må ha vært, lurer jeg ofte på hvor mange ulike varianter av samme historie det egentlig finnes. En hendelse i episode 2, for eksempel, får samme utfall uansett hvilke valg du tar, og mye av dialogen virker trygg nok til at den ikke trenger å referere til hva du har sagt eller gjort utenom de massive toparters valgene du opplever underveis. Jeg kommer også til å savne muligheten til å være stille, ettersom Dispatch bare gir maksimalt tre dialogvalg, og ikke lar deg konsekvent velge å ikke snakke. Du vil sannsynligvis ikke kaste bort Aaron Paul på en spiller som ikke gidder å velge dialog, men alternativet var alltid fint å ha.

Jeg er halvveis gjennom Dispatch nå, og jeg er ikke sikker på om jeg ved slutten virkelig vil kunne si at det er min historie jeg har opplevd, eller om det bare er en av noen få versjoner av et ellers lineært spor. Når det er sagt, er historien AdHoc har lagt opp til, oppslukende og veldig velskrevet. Noen få replikker i dialogen føles litt fanget i 2010-tallets Wheadon-aktige æra med snerrende spydigheter, men bortsett fra disse irritasjonsmomentene holdt karakterene og historien meg hektet fra episode til episode, og jeg gleder meg til å se mer. Aaron Paul og Jeffrey Wrights karakterer har holdt meg mest fascinert så langt, hovedsakelig fordi skuespillerne røyker stort sett alle andre. Det er tydelig at Dispatch først og fremst var ment å være en TV-serie, for spillet er utrolig filmatisk. Igjen, dette kan få deg til å tvile på hvor mye kontroll du kan ha over disse episodene, men det gir også Dispatch en autentisitet. En følelse av at du spiller noe som vanligvis bare er ment å nytes passivt ved å se på.

Jeg kunne lett brukt tjue, førti, seksti timer på den superhelt-management-simulatoren. Dispatch ser ut til å gi oss en brøkdel av den tiden i historien, med episoder på rundt 50-55 minutter hver, men å holde seg så fast til historien er en beslutning AdHoc skal ha ros for. Dispatch er dristig, og ser effektivt ut til å revitalisere en formel som bransjen nesten har forlatt, og bringe den til forkant med store navn og det som i det minste ser ut som et stort budsjett. Vi kommer med en full sesonggjennomgang neste måned, men akkurat nå er det en sterk start som leder til det jeg håper er en supersterk avslutning, til tross for noen irriterende dialoger og en urokkelig følelse av manglende spillerinnflytelse enkelte steder.