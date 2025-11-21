Dispatch Sesong 2 må følge en helt ny historie

HQ

Dispatch er et stort sprang fremover fra Telltale-formelen fra 2010-tallet. Selv om det er forståelige argumenter for at ikke alle avgjørelser betyr så mye som de kunne ha gjort, har handlingene dine stor betydning. Du vil ta store valg som definerer løpet ditt og slutten på Dispatch mer enn mange Telltale-spill gjorde tidligere. Blir du forelsket i Blonde Blazer, Invisigal eller ingen? Gir du Water Boy en sjanse eller befrir du Phenomaman fra depresjonen? Skal du sparke Sonar eller Coupe? De fleste av disse valgene resulterer riktignok i en annen cutscene, et annet spillsegment eller en blanding av de to, men veiene de skaper er så forskjellige at jeg er redd vi ikke bør vende tilbake til historien om Robert Robertson i sesong 2.

Blasfemi, jeg vet det. Men jeg tror det er best å la den nåværende historien ligge der den ligger, i stedet for at vi må ofre våre beslutninger fra sesong 1 slik at AdHoc ikke trenger å lage fem separate spill for sesong 2. Hvis du har spilt et Telltale-spill med flere sesonger før, vil du kjenne disse problemene. The Walking Dead lot deg virkelig ikke endre mye fra sesong til sesong, og la til et par mellomsekvenser basert på massive beslutninger på det meste. Det frarøvet spilleren den handlekraften de ble lovet på forhånd.

Jeg kommer til å savne mine ubrukelige superhelter, men det er bedre å la dem være der de er enn å droppe fremgangen vi har gjort.

Det ville virkelig suge hvis Dispatch sesong 2 følger dette mønsteret. Robert må dumpe Blonde Blazer eller Invisigal, enten frigjøre den sparkede helten og forløse dem eller drepe dem begge. La Shroud bli bekreftet død i kanon eller frarøve over halvparten av Dispatch spillere deres tilfredsstillende hevn. Det er for rotete, og den eneste måten å omgå det på er at AdHoc legger ned en herkulisk innsats i innhold som folk flest ikke vil se. Det er ingen skade i å gjøre det, men det kommer til å bety at det ikke er mye plass til en ny historie hvis du bruker timer på å rydde opp i den gamle. Det er et vanskelig dilemma, men det finnes en enkel løsning.

Dispatch ville fungert bedre som en antologi. Roberts historie har en klar begynnelse, midte og slutt i sesong 1, og det hadde vært fint å bygge videre på den med en sesong til, men det er ikke nødvendig. Vi kan fortsatt fokusere på superhelter, til og med ha noen gamle favoritter, men vi bør i stedet få en helt ny fortelling. En der en tilfeldig replikk kan referere til hva Mecha Man holder på med, men som ikke trenger å kaste bort vekten av våre tidligere beslutninger for å gi mening.

Jeg vil ikke komme med et forslag til spillets historie, for det er det best å overlate til proffene hos AdHoc å finne ut av, men det er nok av Z-Team-medlemmer som vi fortsatt kan se i en sesong 2, selv om noen av de største spillerne blir satt til side av hensyn til kontinuiteten. Prism, Punch-Up, Golem og fanfavoritten Malevola eksisterer uten at skjebnen deres avgjøres av dine handlinger. De kan lett fortsatt være på vei til SDN når vi kommer til sesong 2, noe som betyr at vi fortsatt har noen figurer som vil få en oppfølger til å føles som en hjemkomst.

Noen spill kan balansere mange beslutninger og gjøre dem meningsfulle, men svært få gjør det over flere utgivelser. I The Witcher 3: Wild Hunt kan du bestemme om Letho av Gulet skal leve eller dø, om du skal ri med Roche eller Iorveth, men ingen av disse avgjørelsene gjør egentlig noen stor forskjell i hovedspillet. Baldur's Gate III har Jaheira og Minsc fra det forrige spillet, men deres opptredener er ikke avhengig av at du har spilt det forrige rollespillet. Problemet med Dispatch er at AdHoc har skapt presedens for at avgjørelsene våre har reell betydning, og at valgene vi har tatt, definitivt får ringvirkninger for flere karakterer, om ikke hele verden. Det ville nesten føles billig hvis teppet plutselig ble trukket bort og vi var tilbake der vi var for ti år siden.

Nå som vi vet at AdHoc i det minste tenker på en sesong 2, håper jeg de tenker på en annen retning de kan ta denne komiske superheltverdenen de har bygget, i stedet for å klø seg i hodet og finne på måter å få alle i utgangspunktet tilbake til utgangspunktet. Jeg er sikker på at uansett hva studioet gjør, vil det være gjennomtenkt, men jeg frykter for sikkerheten til den lille kanon jeg har utviklet, og jeg er sikker på at andre spillere føler det samme.