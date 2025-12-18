Dispatch utviklere "dager unna" fra å legge ut sesong 2-planer

HQ

Blir det en andre sesong av Dispatch? Blir det ikke en andre sesong av Dispatch? Jeg vet ikke, og jeg er ikke sikker på om jeg klarer å følge med. Jeg kan bare forestille meg hvordan det er hos AdHoc Studio, utvikleren av spillet. Snart får de kanskje sjansen til å legge planer for sesong 2, men spillet er i skrivende stund ubekreftet.

"Folk er gale for at vi ikke har fortalt dem hva vi gjør," sa studioets medstifter Nick Herman i en samtale med Eurogamer. "Det er det nye problemet, ikke sant? Det er som om du gjør det? Gjør du det ikke? Vi er dager unna å virkelig sette oss ned og ha tid - fordi vi har måttet støtte spillet - hvor vi virkelig kommer til å sette oss ned og legge disse planene."

"Det vanskelige er", sier hovedforfatter Pierre Shorette. "Det er som i musikkbransjen: Du har hele livet på deg til å skrive ditt første album, og så har du åtte måneder på å skrive ditt andre. Og det er litt av den følelsen. Vi hadde så lang tid på oss med dette - syv år er mye tid. Det hadde vært pinlig om det hadde vært dårlig. Jeg mener, det tok jævlig lang tid! Vi bruker GTA 6 mye tid på denne dritten, vet du - det bør være bra. Jeg vet at vi ikke kommer til å ha så mye tid til sesong 2, fordi vi ønsker å møte etterspørselen."

Begge utviklerne var enige om at forventningene ville være utrolig høye for en andre sesong, men det er helt klart noe fansen har sagt at de vil ha. Hvis du vil høre en varm ta om hvor Dispatch Sesong 2 skal gå, kan du lese vårt meningsstykke her.