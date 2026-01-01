Dispatch vil kvalifisere seg til å bli vurdert på The Game Awards 2026

HQ

Det er mange spill som har fans som hevder at de ble ranet på The Game Awards 2025. Det eneste spillet som virkelig unngikk å føle at det ikke vant fortjente priser, var Clair Obscur: Ekspedisjon 33, for som vi vet vant det stort sett alt. En hit 2025-tittel som virkelig følte seg utelatt, var imidlertid Dispatch. Dispatch ankom uker før avstemningen stengte, og var et av årets siste store hurraer, men det fikk derfor bare en nominasjon i kategorien Best Debut Indie.

Pierre Shorette, hovedforfatteren for Dispatch, snakket med Eurogamer om den påståtte snublingen på The Game Awards i år, og sa at det fortsatt er håp om å ta med seg gull hjem i fremtiden. "Vi fant ut at vi bare hadde levert halve spillet da folk sendte inn [stemmer]. Det som på en måte er vilt, er at vi ble nominert til beste debutindie fra folk som bare spilte halve spillet, noe som er ganske sprøtt hvis du tenker på det fra det perspektivet," forklarte han.

"Det var en trist dag da nominasjonene kom ut, for vi ville selvfølgelig være der oppe sammen med folk. Men jeg har hørt fra Geoff at vi kvalifiserer oss til neste år. Jeg tror bare ikke - det er et spørsmål om noen kommer til å bry seg."

Selv om vi kan si at Dispatch helt sikkert vil være i folks tanker om et år, er det en vanskelig spådom med tanke på hvor raskt spillpublikummet går videre nå for tiden. Det er alltid en ny hit å se på, og planen er selvfølgelig at Grand Theft Auto VI skal slippes neste år. Vi får håpe at vi ikke har glemt våre favoritt-superskurker som er blitt superhelter innen den tid.